Vibo, i capolavori di Schumann e Beethoven rivivono nel recital della pianista D’Augello

La grande musica torna protagonista a Vibo Valentia tramite le performance di artisti apprezzati e conosciuti in tutta Italia e non solo. Giovedì 26 settembre 2024, organizzato congiuntamente dal Conservatorio statale di Musica e da Ama Calabria, avrà luogo presso l’Aula magna del Conservatorio di Musica sede di viale Affaccio alle ore 18,00 un recital della giovane ma già affermata pianista Silvia D’Augello realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura Direzione generale spettacolo e dell’Assessorato regionale alla Cultura.

D’Augello vanta un curriculum di tutto rispetto. Dopo le varie esperienze formative, si è esibita per importanti istituzioni concertistiche. Tra i tanti progetti portati avanti, ha curato, insieme a Giovanni D’Alò, la pubblicazione del volume “Giuseppe Scotese: scritti musicali”, uno studio sul pianista Giuseppe Scotese, per la casa editrice Lim di Lucca. Nel 2021 ha curato il format di divulgazione musicale “Fleurs” prodotto dalla I.U.C. Istituzione Universitaria dei Concerti La Sapienza di Roma. Suona in duo con il violinista Alessandro Marini con il quale ha inciso il cd “Schubert Mozart Grieg – Sonatas for violin & piano” per l’etichetta discografica Luna Rossa Classics. Attualmente insegna Pianoforte principale al Conservatorio “Torrefranca” di Vibo Valentia. La giovane artista eseguirà capolavori di Robert Schumann, Ludwig van Beethoven e Maurice Ravel.