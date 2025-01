Spilinga, grande successo per la chiusura del tour invernale del Vipàvero Clarinet Quartet & Percussion

Otto concerti in meno di un mese per l'ensemble musicale formato dal percussionista Vincenzo Castelbano e dai quattro clarinettisti Vincenzo Virgillo, Francesco Pagnotta, Stefano Vetturini e Luigi Mattia Rocca

Il tour del Vipàvero Clarinet Quartet & Percussion, legato alle recenti festività, si è concluso lo scorso 6 gennaio 2025 con l’ultimo concerto tenuto a Spilinga. «Un evento che ha rappresentato la perfetta chiusura di un’intensa attività musicale – si legge in una nota -. Otto concerti in meno di un mese hanno permesso al gruppo di portare la propria musica in alcuni dei luoghi più belli della Calabria, regalando al pubblico momenti di grande emozione e suggellando l’ascesa di una formazione che si sta costantemente affermando nel panorama artistico regionale».

Il Vipàvero Clarinet Quartet & Percussion nasce nell’autunno del 2023 dall’originale connubio tra un percussionista, Vincenzo Castelbano, e quattro clarinettisti: Vincenzo Virgillo, Francesco Pagnotta, Stefano Vetturini e Luigi Mattia Rocca (rispettivamente al clarinetto basso, al clarinetto piccolo in mib e ai clarinetti soprani). I cinque musicisti sono tutti docenti di Scuola Secondaria nelle province di Vibo Valentia e Catanzaro, con alle spalle una lunga carriera concertistica a livello nazionale.

Dopo il primo concerto tenuto a Monterosso nel dicembre 2023, l’ensemble si è esibito in numerosi altri eventi, ottenendo, tra l’altro, di essere inserito nella programmazione dell’ente di promozione artistico-musicale Ama Calabria di Lamezia Terme.

«Solo in quest’ultimo periodo natalizio – si legge ancora nella nota -, conseguenza del generale apprezzamento riscosso, è stato invitato a tenere 8 concerti in svariate località: Monterosso, Vibo Valentia, Dasà, Briatico, Serra S. Bruno, Bivona, Montepaone Lido e Spilinga. Il successo di questa formazione è garantito anche dalla ricchezza e duttilità del programma proposto, elaborato al fine di incontrare al meglio i gusti di un pubblico quanto mai variegato: non solo autori classici, quali Mozart, Strauss, Grieg, Häendel, reinterpretati in diversi stili, ma anche brani di musica pop o quelli appartenenti alla tradizione natalizia sapientemente arrangiati in modo da esplorare tutti i registri e i colori del clarinetto e i generi musicali in cui questo strumento si è da sempre caratterizzato, dal classico al jazz e allo swing. Una vera e propria chicca è rappresentata dal brano The Typewriter di Leroy Anderson, eseguito nell’apposita rielaborazione per quartetto di clarinetti e macchina da scrivere ad opera del maestro Alessandro Lemmo. Il titolo di questa curiosissima composizione si riferisce al fatto che per l’esecuzione è necessaria una macchina da scrivere azionata dal percussionista: la tastiera, il campanello che segnala il raggiungimento della fine della riga, e la leva per andare a capo, producono gli effetti caratteristici di questo pezzo, che è stato definito “il brano di repertorio orchestrale più intelligente e spiritoso”, utilizzato, tra l’altro, nel film col comico statunitense Jerry Lewis Dove vai sono guai! (1963)».

Il Vipàvero Clarinet Quartet & Percussion è già proiettato verso il futuro: «Nei prossimi mesi sarà impegnato in un accattivante programma primaverile, ricco di proposte suggestive e innovative, pensato per stupire e coinvolgere il pubblico in nuove esperienze musicali. Il gruppo si conferma così una realtà in continua crescita, pronta a esplorare nuovi orizzonti e a rappresentare con orgoglio il territorio calabrese», conclude la nota.