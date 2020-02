A Briatico tutto pronto per la seconda edizione del Carnevale

La manifestazione promossa dall’Associazione commercianti e liberi professionisti. Appuntamento il 23 febbraio

Torna puntale la festa più colorata dell’anno. Maschere, musica e tanto divertimento sono gli ingredienti principali anche del “Carnevale briaticese” in programma il 23 febbraio in piazza IV Novembre. L’evento, giunto alla sua seconda edizione, rappresenta un’occasione di svago per bambini e adulti. Viene promosso grazie all’impegno dell’Associazione commercianti e liberi professionisti, operante con successo sul territorio. Ancora una volta, infatti, il sodalizio si pone in prima fila per creare un evento di qualità e confermare gli ottimi risultati ottenuti nelle precedenti manifestazioni.



La festa in piazza avrà inizio alle ore 15. A seguire: intrattenimento musicale, spettacolo di magia, giochi di prestigio. Attesissima, soprattutto tra i più piccoli, la sfilata delle mascherine e la premiazione finale. Faranno da contorno il “bingo” e l’apertura dello stand dell’Associazione. In qualità di presidente dell’ente, Raffaele Riga ha commentato: «Il Carnevale briaticese è rivolto a tutti, anche ai paesi limitrofi. Sono molto soddisfatto perchè tutti gli associati contribuiscono con entusiasmo ai progetti dell’associazione. Briatico inizia a raccogliere i frutti del lavoro finora fatto. Attendiamo – ha chiosato – l’arrivo della bella stagione per poter accogliere turisti e villeggianti nel miglior modo possibile».