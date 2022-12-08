L'amministrazione comunale guidata da Corrado L'Andolina stasera taglia i nastri di partenza del cartellone natalizio ideato per la comunità

“Nativitas” è l’evento con cui, la compagine amministrativa in carica, guidata da Corrado L’Andolina, in linea con quella precedente, ha deciso di caratterizzare questa importante ricorrenza. Ad aprire le danze, questa sera alle 19, l’evento “Da ieri a domani. Un sogno dentro un sogno”, finanziato dalla Regione Calabria con la legge 13/1985 e rientrante nel novero delle manifestazioni “Calabria straordinaria”. Teatro e danza si fonderanno grazie a un’idea di Enrica Candela e la realizzazione dei quadri con Francesca Spataro e Giusi Iantorno, Dalila Miceli, Alessandro Ruffo ed Emilio Staglianò. Appuntamento, dunque, per questa nuova edizione, al Centro servizi sociali, “Sala Lorenzo Albino”. [Continua in basso]

Il calendario d’eventi prosegue il 16 dicembre con l’evento “Clou”. di Sergio Vespertino, fra i più apprezzati attori di teatro comici italiani presenterà il suo nuovo spettacolo: “Via di San Lorenzo” che, già molto atteso dal pubblico, si preannuncia esilarante. Anche tale spettacolo avrà luogo presso il Centro servizi sociali del capoluogo alle 19, “Sala Lorenzo Albino”. In contemporanea, nella stessa struttura, si svolgerà un mercatino d’arte e artigianato. Nella mattinata del 24 dicembre, invece, Babbo Natale e la sua slitta allieteranno i bambini di tutto il Comune. Il 25 dicembre sarà la volta degli zampognari tradizionali che intoneranno le “nenie natalizie” su tutto il territorio.

Il primo gennaio, alle 21 circa, Max Sound allestirà un concerto per i giovani nella Piazza VIII Marzo del capoluogo. Mentre il 6 gennaio sarà la volta dell’ormai tradizionale Gran Concerto Zambronese, eseguito a cura del Complesso Bandistico Città di Zambrone che si terrà presso il Centro servizi sociali del capoluogo con inizio alle ore 18, “Sala della memoria”. Al termine è previsto un rinfresco e scambio di auguri con la cittadinanza.

