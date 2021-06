Regionali, Letta “licenzia” Irto: la delusione di Tassone

Il consigliere regionale del Pd: «Mi auguro che non si prosegua in avventure e che non si consideri la Calabria merce di scambio»

«L’esito dell’incontro con il segretario Letta, che Nicola Irto ci ha comunicato, lascia sinceramente perplessi. Grande è la delusione nell’apprendere che la unanime decisione, registrata da Francesco Boccia, di chiedere ad Irto di rappresentare il Pd e la coalizione al tavolo con il presidente Conte sia stata completamente disattesa». Lo afferma Luigi Tassone, consigliere regionale del democrat. [Continua in basso]

«Bene ha fatto Irto, nel rispetto del mandato ricevuto, a non prestarsi ad una operazione di svendita totale della Calabria, dei calabresi e delle loro ragioni. Non si tratta di mettere in discussione il dialogo ed il confronto con i 5 Stelle, ma di rispettare una proposta forte e di rinnovamento che, come partito calabrese, abbiamo avanzato.

Mi auguro che non si prosegua in avventure e che non si consideri la Calabria merce di scambio. Il processo di rinnovamento del Pd nella nostra regione andrebbe rispettato e – chiude Tassone – sostenuto, non ignorato. A Nicola Irto ribadisco fiducia e stima».