Vibo Marina, “Calabria straordinaria”: conferenza con Orsomarso

«Come assessorato al Turismo del Comune di Vibo Valentia, unitamente al sindaco Maria Limardo, abbiamo inteso cogliere al volo l’opportunità di promuovere l’iniziativa regionale “Calabria Straordinaria” in maniera tale da far conoscere al territorio quelli che sono i contenuti del progetto fortemente voluto dall’assessore regionale al turismo Fausto Orsomarso, il quale ringrazio per la sua disponibilità. La presenza dell’assessore Orsomarso sarà fondamentale per illustrare tutte le possibilità che si possono sviluppare attraverso, l’iniziativa in oggetto, nonché tutte le eventuali possibilità di sviluppo del nostro territorio che riguardano il turismo». Lo afferma Michele Falduto, assessore comunale al Turismo, il quale chiarisce che, «attesa la tematica, abbiamo deciso quale cornice per ospitare la conferenza stampa quella del porto di Vibo Marina, domani 23 luglio, alle ore 10,30, banchina Fiume, in quanto la località marina di Vibo Valentia è sicuramente quella maggiormente vocata allo sviluppo turistico della nostra città. Con l’occasione avremo anche l’occasione di confrontarci con il deputato Wanda Ferro che presenzierà ai lavori anche per conoscere quali iniziative e quelli che sono eventualmente gli interventi previsti a livello nazionale per lo sviluppo del nostro territorio. Siamo convinti – chiude Falduto – che la sinergia tra i vari Enti locali potrà arrecare un grande vantaggio alla nostra comunità».