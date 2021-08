Verso le comunali, costituito il comitato elettorale della lista “Filadelfia Insieme”

Costituito il Comitato elettorale e promotore della lista “Filadelfia Insieme”. Ad annunciarlo è il presidente dello stesso comitato, Fabrizio Flavio Quattrocchi, con il sostegno di Giovanni De Nisi. In una riunione programmatica, con i tanti aderenti, si è dunque discusso sui vari temi caldi del paese, aprendo così il dibattito in vista delle imminenti elezioni comunali che riguardano la cittadina. All’incontro, alla presenza di Francesco Zoccali, hanno partecipato diversi simpatizzanti, provenienti dalla società civile, oltre a componenti delle altre liste uscenti. La discussione, molto partecipata, ha abbracciato vari punti quali, l’unione dei comuni ormai necessaria per il rilancio del territorio, la viabilità che permetta al paese fluenti interscambi di qualsiasi tipo con i comuni limitrofi di Curinga, Polia e Francavilla Angitola, il ripristino ed il potenziamento della rete idrica che ha creato molti disagi anche questa estate per la carenza d’acqua nelle abitazioni. Altro tema affrontato quello relativo alla sanità. Oggi come non mai, il territorio, ha bisogno del potenziamento di un punto sanitario strategico che abbracci il comprensorio tutto, e non solo Filadelfia. [Continua in basso]

«Il gruppo – dichiara il presidente – nasce come alternativa a chi in realtà alternativa non lo è mai stato. Le varie opposizioni comunali passate, che hanno composto i precedenti Consigli, non hanno minimamente rappresentato quella fascia di popolazione che aveva riposto in quelle minoranze la loro fiducia. Solo proclami e slogan. Noi nasciamo proprio da un gruppo di minoranza che non ha mai governato e siamo convinti che stavolta andremo a rappresentare tantissime persone oneste che hanno visto in noi, non solo la possibilità di avere concrete risposte ai loro diritti, ma anche e soprattutto coerenza e lealtà».