Elezioni: il leader della Lega torna in Calabria con una nuova tappa nel Vibonese

Giovedì 16 settembre Matteo Salvini è atteso nella città di Mileto per incontrare tesserati e simpatizzanti del partito

Ritorna in Calabria Matteo Salvini. Giovedì 16 settembre il leader della Lega – fa sapere il referente Michele Pagano – farà tappa a Mileto, in provincia di Vibo Valentia. Ad attenderlo i tanti tesserati e simpatizzanti. L’appuntamento è alle 9.30. Poi Salvini proseguirà il suo tour a Rosarno dove verrà inaugurata, alle ore 10.30, la nuova sede di Piazza Valerioti. A seguire alle ore 11.30 l’inaugurazione della sede di Gioia Tauro.

«Il segretario federale della Lega – è scritto in una nota stampa- sta dimostrando di quanto ci tenga alla Calabria e di come vorrebbe che questa Regione possa cambiare ed essere allo stesso livello del resto d’Italia. Una sfida raccolta in pieno dal partito e dal commissario regionale, Giacomo Francesco Saccomanno, che ritiene possibile quel cambiamento indispensabile affinché la Calabria possa ritornare ad essere “normalmente” vivibile, abbandonando gli ultimi posti di quasi tutte le classifiche nazionali.

Non è un percorso facile – conclude Saccomanno – ma applicando la concretezza della Lega sicuramente alle parole seguiranno i fatti».