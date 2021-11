Su LaC Tv torna Perfidia: in studio il dibattito sul Ddl Zan

Continua ad allargare i propri orizzonti Perfidia, occupandosi dei grandi temi nazionali che animano il dibattito pubblico del Bel Paese. Antonella Grippo, autrice e conduttrice del seguitissimo format televisivo di LaC Tv punta l’obiettivo della trasmissione sul Ddl Zan che recentemente ha subito uno stop in Parlamento. [Continua in basso]

“La tagliola che mi passa per la testa” è il titolo della puntata in cui ad alimentare il dibattito ci penseranno Pasqualina Straface, neo eletta in Consiglio regionale con Forza Italia, e Bianca Laura Granato, esponente di L’Alternativa c’è, che saranno le ospiti in studio. In collegamento Skype, invece, Federico Cerminara, socio fondatore dell’Arcigay Calabria; Gianfrancesco Caputo, scrittore e opinionista; la giornalista e scrittrice Paola Bottero, e la senatrice di Italia Viva Silvia Vono.

Quello che attende i telespettatori sarà un dibattito vivace e plurale che la Grippo coordinerà per meglio capire le varie posizioni in campo rispetto alla vicenda parlamentare del Ddl Zan. Appuntamento a questo pomeriggio, mercoledì 3 novembre, alle 15 in diretta e alle 21:30 in replica su LaC Tv (canale 19) e in streaming sul sito web del network.