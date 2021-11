Comune di Vibo, Giusy Colloca lascia il gruppo consiliare di Forza Italia

Così il consigliere comunale in una nota: «Decisione molto sofferta ma presa in coerenza con le mie idee, in coerenza con le cose in cui credo»

Il gruppo consiliare di Forza Italia al Comune di Vibo Valentia perde un suo rappresentante: si tratta di Giusy Colloca, che ha deciso di abbandonare la compagine azzurra in seno al civico consesso del capoluogo per approdare al gruppo Misto. Una scelta certamente meditata e non priva di una certa dose di sofferenza, ma evidentemente i contrasti e i diversi di punti di vista, in riferimento soprattutto all’azione amministrativa da portare avanti, all’interno del gruppo di maggioranza e non solo si sono fatti più forti dell’attaccamento al gruppo e al partito. Anzi, hanno creato una rottura. Meglio allora – come confesserà più avanti la stessa interessata – «soffermarsi e riflettere». E, se il caso lo richiede, prendere le dovute «distanze». [Continua in basso]

«Con rammarico – ha dunque spiegato in una breve nota Giusy Colloca – comunico la decisione di lasciare il gruppo di Forza Italia in seno al consiglio comunale di Vibo Valentia. Si tratta di una decisione molto sofferta ma presa in coerenza con le mie idee, in coerenza con le cose in cui credo e con le battaglie portate avanti sin ora. Credo sia segno di maturità soffermarsi, riflettere e se necessario prendere le distanze quando i percorsi non seguono più la stessa direzione. Continuerò comunque a dare il mio apporto costruttivo e critico dai banchi della maggioranza».

Chiarito ciò, il consigliere di Palazzo Luigi Razza ringrazia il senatore Giuseppe Mangialavori, con il quale – spiega l’interessata nel suo documento – «ho iniziato questo percorso politico e sono certa che la sua carriera politica continuerà a mietere successi, un ringraziamento va anche ai consiglieri di Forza Italia con i quali in questi anni ho lavorato in sinergia, con grande senso del dovere e con umiltà».