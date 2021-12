Comune di Vibo, liquidate le indennità al personale dipendente

L’amministrazione comunale di Vibo Valentia chiude la vertenza con il personale dipendente di Palazzo Luigi Razza: sono state, infatti, saldate ai lavoratori le indennità relative alla contrattazione decentrata integrativa del 2018 e tutti gli istituti previsti nella contrattazione riguardante gli anni 2019 e 2020. Soddisfatti, naturalmente, i sindacati di categoria per l’obiettivo raggiunto che chiude una lunga vertenza durata sei mesi e segnata da assemblee sindacali e dalla proclamazione dello stato di agitazione del personale dell’ente, poi rientrato. A dare notizia dell’avvenuto pagamento delle indennità sono state le stesse parti sociali. [Continua in basso]

In una breve nota, dunque, i tre segretari provinciali Luciano Contartese (Fp-Cgil), Antonio D’Aloio (Cisl-Fp) e Maurizio Bardari (Uil-Fpl) fanno presente che «le scriventi organizzazioni sindacali di categoria, a conclusione di quanto concordato nell’incontro tenutosi nello scorso mese di giugno, presso la Prefettura di Vibo Valentia, con la definizione della performance anno 2018 e il pagamento dei Ccdi anni 2019 – 2020 al personale dipendente, intendono esprimere la propria soddisfazione per il risultato ottenuto. A tal proposito, riteniamo doveroso porgere il nostro ringraziamento anche nei confronti del presidente della delegazione trattante e dell’amministrazione comunale del capoluogo, agli uffici e alla Rsu dell’ente per il raggiungimento di tale importante obiettivo».