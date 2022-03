Pizzo, il centrosinistra ufficializza la candidatura a sindaco di Emilio De Pasquale

I circoli cittadini di Partito Democratico, Sinistra Italiana, movimento DemA/Liberamente Progressisti e movimento cittadino Energie Popolari sostengono ufficialmente la candidatura a sindaco di Emilio De Pasquale. Professionista conosciuto e stimato, si caratterizza per la sua sensibilità e per la capacità di ascolto. La scelta è il risultato naturale di settimane di confronto con le altre forze politiche di area, alla presenza e col supporto costante dell’onorevole Antonio Viscomi (PD) e del Consigliere Regionale Antonio Lo Schiavo (De Magistris Presidente/ Liberamente Progressisti), e nasce dall’esigenza di contribuire alla costruzione di un campo largo di area progressista.

«In questa sfida siamo convinti che Emilio De Pasquale, indipendente da ogni partito e movimento, sia la figura giusta per attrarre e coinvolgere le forze più sane della città.

Pizzo vuole e deve avere l’ambizione di rappresentare un laboratorio politico, un modello di sintesi tra campo progressista e società civile, capace di portare innovazione nel metodo e nei contenuti, in tutti i settori dell’agire pubblico: che sia innovativo nel campo della cultura, turistico, dello sviluppo sostenibile e della sostenibilità ambientale, in tutte le azioni volte a conseguire il benessere dell’intera comunità.

Ascoltare, coinvolgere, fare squadra: l’unica risposta possibile alle complesse sfide che attendono la città e per colmare il vuoto di Politica e di punti di riferimento che le vicende degli ultimi anni hanno inevitabilmente creato.

Fare fronte comune non vuol dire avere solo l’ambizione di vincere, ma ricucire il distacco, ridare speranza, disegnare e costruire la Pizzo che sogniamo nel medio e lungo termine, sprigionare le migliori energie mettendo le e i giovani al centro dell’agenda, con un loro ruolo di primo piano nel progetto.

L’obiettivo primario è adesso e più di prima quello di aprire e coinvolgere le altre forze politiche in campo disponibili al dialogo e alla costruzione di un progetto comune e condiviso; alle realtà associative che vivono e arricchiscono il nostro tessuto sociale ed economico; alle sensibilità ed esperienze individuali e civiche desiderose di dare il proprio contributo e di mettersi in gioco. E’ il presupposto necessario per costruire, attorno alla figura del candidato Sindaco, una squadra appassionata e di qualità, capace di supportarlo e guidarlo nelle scelte e di condividere il peso delle responsabilità amministrative.

Infine, ma con un pizzico di rammarico, ci preme di certo precisare che ogni eventuale supporto alle liste del centrodestra, oggi mascherate di civismo, da parte di esponenti che hanno ricoperto ruoli nei movimenti o nei partiti del centrosinistra, avverrebbe esclusivamente a mero titolo individuale: oggi tutte le forze progressiste hanno fatto una scelta di campo ben precisa, sostenendo la candidatura di Emilio De Pasquale».