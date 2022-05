Elezioni Pizzo: alla Tonnara confronto tra le candidate Betrò, Campisano e De Agazio

Continua nelle sale dell’ex loggia della Tonnara alla Marina di Pizzo la manifestazione promossa dall’associazione Nish con il sostegno della Regione Calabria e del Comune di Pizzo. Molto partecipata l’inaugurazione di domenica scorsa, Nish ha presentato un video di interviste alle donne di ieri e di oggi (regia Peppe Pascale, voce narrante Giuseppe Cutrullà); otto storie per far le lotte delle donne negli anni passati per emanciparsi e poi il racconto delle ragazze di oggi che quotidianamente con il loro valore si fanno strada. L’artista Antonio La Gamba ha raccontato, insieme al sindaco di Zambrone Corrado L’Andolina il progetto di “Calabria al femminile” primo Museo a cielo aperto d’Europa dedicato interamente a figure femminili. Ma il maestro La Gamba ha anche annunciato che, grazie all’associazione Kalabria Trekking, realizzerà una statua di una donna per la città di Pizzo. [Continua in basso]

Martedì 24 maggio invece l’altro genere di storie raccontate hanno riguardato il mondo dell’imprenditoria femminile e i casi di successo. Ospite della serata Roberto Sabatino, coach focalizzato al raggiungimento dei risultati nel mondo del business, autore del libro “Lei sa già vincere!”, un volume con tante testimonianze ed esempi di donne che si sono fatte valere nel mondo dell’imprenditoria. Una delle donne raccontate nel libro è Caterina Fanello, presente anche lei all’incontro, giovane donna calabrese che a Monterosso ha scelto di aprire la sua agenzia di neuromarketing Che testa. A moderare la presentazione e la discussione molto partecipata da parte del pubblico, la giornalista Maria Pia Tucci. Un incontro per provare a decostruire la classica narrazione delle donne in affari facendo emergere le qualità troppo spesso nascoste o schiacciate da ingombranti partner maschili, con un focus importante sulla Calabria.

Oggi alle 18:30 sarà la volta della politica. Per la prima volta nella storia di Pizzo, Nish ha scelto di promuovere un dibattito tra tre candidate alle prossime amministrative del 12 giugno: Marina Betrò (Adesso Pizzo), Alessia Campisano (Domani è oggi), Francesca De Agazio (Città Libera). A moderare il dibattito ci sarà la giornalista de “Il Quotidiano del sud” Carmen Bellissimo coadiuvata da Erica Tuselli per Nish.

