Vibo Valentia, nuove nomine nel partito di Azione di Carlo Calenda

Il segretario provinciale del partito Azione, Maurizio Mazzotta, il segretario cittadino Claudia Gioia e il componente del direttivo regionale e presidente dell’assemblea congressuale Stefano Luciano nel prendere atto della proposta emersa in sede di congresso provinciale, hanno ratificato le seguenti nomine: Samantha Mercadante vicesegretario provinciale; Pierluigi Lo Gatto responsabile organizzativo partito provinciale; Francesco Fusca vicesegretario cittadino; Pino Tropeano responsabile organizzativo partito cittadino e Franco Fusca presidente del partito.



Mazzotta, Luciano e Gioia attraverso una nota stampa esprimono «grande soddisfazione per le nomine nella convinzione che le persone scelte esprimono qualità, serietà e passione politica ed a loro rivolgiamo i migliori auguri di buon lavoro. Il partito Azione – scrivono Mazzotta, Gioia e Luciano -–sin dalle prossime elezioni politiche sarà impegnato per garantire ai cittadini un punto di riferimento per la buona politica e la buona amministrazione».