Comune di Vibo, Limardo alla consigliera Arena (ex Pd): «Benvenuta nella maggioranza»

«Non posso che accogliere con grande piacere e soddisfazione questa notizia. Per tanti motivi». Così il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo commenta l’adesione del consigliere comunale Azzurra Arena al gruppo Misto. Eletta tra le fila del Pd, nell’annunciare pubblicamente la sua decisione di abbandonare la minoranza, Arena ha manifestato l’intenzione di sostenere l’esecutivo comunale.

«Le parole pronunciate dal consigliere – afferma il primo cittadino – su un certo modo di fare opposizione sterile e pretestuoso, oltre che improduttivo, denotano grande maturità e coraggio. Doti che, sono certa torneranno molto utili nel prosieguo di questa consiliatura. La Arena ha colto perfettamente lo spirito che muove l’agire politico mio e della mia amministrazione, comprendendo bene – a differenza di altri – il grande lavoro che si sta facendo per dare risposte concrete ai bisogni della cittadinanza, che di certo non ha bisogno di strumentalizzazioni di ogni sorta. Da parte mia, quindi – conclude il sindaco -, giunga al consigliere Arena un grazie per l’apprezzamento, un benvenuto all’interno della maggioranza ed un augurio di proficuo lavoro».