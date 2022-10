Vibo, Anthony Lo Bianco nuovo consigliere comunale: «Porterò avanti le istanze dei giovani»

Primo dei non eletti nella lista "Rinasci Vibo" a sostegno di Maria Limardo, prende il posto Raffaele Iorfida, recentemente scomparso

Anthony Lo Bianco diventa consigliere comunale a Vibo Valentia. Primo dei non eletti nella lista “Rinasci Vibo” – facente parte della coalizione a sostegno di Maria Limardo, poi eletta sindaco -, entra in Consiglio comunale al posto di Raffaele Iorfida, morto improvvisamente l’11 settembre scorso a 58 anni. La surroga è stata ufficializzata nel corso del Consiglio comunale di oggi.

«Avrò l’onore di servire la mia città – ha dichiarato il neo consigliere -. Farò il consigliere comunale a 27 anni a Vibo Valentia, senza padre padrone e con le mani libere. Un evento eccezionale e sicuramente fuori dall’ordinario, che mi permetterà senz’altro di portare avanti le istanze dei più giovani e tutelare le fasce più deboli». [Continua in basso]

«Desidero – ha aggiunto il giovane, che è anche presidente di Associazione Valentia – ringraziare tutte le persone che, nel corso di questi anni, hanno condiviso con me un percorso faticoso ma entusiasmante fuori dai palazzi delle istituzioni cittadine. È soprattutto quando penso a loro che il cuore mi si riempie di orgoglio, una squadra forte e determinata, fatta di persone oneste e leali. Siamo cresciuti insieme, e sono certo che continueremo a farlo nei prossimi anni. Grazie anche a coloro che, anche se non in squadra, instancabili nel sostenerci, ci hanno supportato e sopportato».

«Il lavoro da fare è tanto. Le difficoltà del nostro territorio le conosciamo, come conosciamo bene anche le potenzialità. Sarà un lavoro impegnativo che perseguiremo nel tentativo di stimolare la partecipazione e il coinvolgimento di tutta la popolazione alla vita sociale e amministrativa. Vibo – ha concluso Lo Bianco – è la nostra città e tutti possiamo contribuire alla sua crescita e sviluppo».