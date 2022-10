Vibo: dirigenti ed eletti di Fratelli d’Italia a confronto sullo «storico risultato elettorale»

Grande partecipazione ed entusiasmo all’assemblea di Fratelli d’Italia a Vibo Valentia, nel corso della quale i dirigenti e gli eletti del partito della Meloni si sono confrontati sull’ottimo esito conseguito lo scorso 25 settembre su tutto il territorio.

Al coordinatore Provinciale Pasquale La Gamba è stata affidata l’introduzione dei lavori. Dopo aver ripercorso lo storico risultato ottenuto da Giorgia Meloni e da Fratelli d’Italia, La Gamba ha esaminato il dato elettorale dei singoli comuni della provincia. Successivamente sono intervenuti i vicecoordinatori Maddalena Basile, Nuccio Falduto e Franco D’Agostino che nel ripercorrere alcune tappe della campagna elettorale, hanno rimarcato alcuni aspetti del dato elettorale e del traguardo raggiunto avanzando idee e proposte sui futuri impegni del partito in ambito provinciale.

All’incontro ha partecipato il neo senatore Fausto Orsomarso, attualmente assessore regionale al Turismo, che ha ringraziato il partito vibonese per l’importante risultato ottenuto. Nel corso del suo intervento ha voluto anticipare alcuni degli impegni del futuro Governo del Paese e del lavoro che dovranno assumere i parlamentari calabresi di FdI a favore della nostra regione.



La classe dirigente del partito intende consolidare l’importante risultato elettorale su tutto il territorio provinciale senza tralasciare una importante attività di ristrutturazione dello stesso. L’obiettivo è quello di costruire un centro-destra forte e coeso in tutta la provincia, dove i rapporti tra gli alleati dovranno essere basati sulla lealtà e il rispetto reciproco, solo così si potrà costruire una proposta politica e amministrativa credibile da proporre nel prossimo futuro agli elettori in tutte le competizioni elettorali ma soprattutto dare risposte laddove si attendono, grazie anche al supporto del governo nazionale a trazione Fratelli d’Italia