Vibo, Fratelli d’Italia onora Paolo Borsellino e le vittime di mafia: l’iniziativa domani in località Feudotto

Pasquale La Gamba

Anche quest’anno i coordinamenti provinciali di Fratelli d’Italia e di Gioventù nazionale ricordano le vittime di mafia e la figura del giudice Paolo Borsellino. L’iniziativa pubblica si svolgerà a Vibo, in via Paolo Borsellino, località Feudotto, sabato 20 luglio alle ore 18.30. «Paolo Borsellino, patriota ed eroe, è da sempre un faro per questa comunità, come chiunque si sia opposto al potere criminale delle organizzazioni mafiose – ha dichiarato in una nota stampa Pasquale La Gamba, presidente provinciale FdI -. Questi sono i modelli da trasmettere ai nostri giovani. I cattivi esempi, privi di valori, che nell’era dei social diffondono una visione distorta della realtà, rappresentano un pericolo crescente. È fondamentale stimolare i nostri giovani verso sistemi di valori autentici, che gettino basi solide per costruire gli uomini del domani».

Nei prossimi giorni i dirigenti giovanili e i vertici vibonesi di FdI incontreranno Filippo Pietropaolo e Giovanni Calabrese, rispettivamente vice presidente ed assessore della Regione Calabria, a cui il partito vibonese ha formulato le più vive congratulazioni per l’importante ampliamento delle deleghe. «In questa occasione – si legge ancora nella nota -, verranno messe in cantiere una serie di iniziative che mirano ad affrontare tematiche che possano coinvolgere i giovani e tutti coloro che si affacciano al mondo del lavoro e che sono fortemente interessati alle vere sfide del futuro: legalità, lavoro, ambiente, digitalizzazione e turismo».