Governo Meloni, ecco la lista dei sottosegretari in Cdm: il deputato vibonese Mangialavori (Fi) è fuori

Giuseppe Mangialavori e Wanda Ferro

Giureranno mercoledì i nuovi sottosegretari del Governo presieduto da Giorgia Meloni. Le deleghe per i viceministri saranno invece assegnate successivamente. Ecco la lista dei sottosegretari presentata in Consiglio dei Ministri così come appresa dall’Agi (Agenzia giornalistica Italia). Poi ci saranno le deleghe per i viceministri.



Esteri: Giorgio Silli e Maria Tripodi (calabrese di Forza Italia non eletta alle ultime Politiche); Interni: Emanuele Prisco, Wanda Ferro, Nicola Molteni; Giustizia: Andrea Delmastro Delle Vedove, Andrea Ostellari. Difesa: Isabella Rauti e Matteo Perego; Economia: Lucia Albano, Federico Freni e Sandra Savino; Mise: Fausta Bergamotto, Massimo Bitonci. Mite: Claudio Barbaro. Agricoltura: Patrizio La Pietra e Luigi D’Eramo; Infrastrutture e trasporti: Tullio Ferrante; Lavoro e politiche sociali: Claudio Durigon; Istruzione: Paola Frassinetti; Università e ricerca: Augusta Montaruli. Cultura: Gianmarco Mazzi, Lucia Borgonzoni e Vittorio Sgarbi; Salute: Marcello Gemmato; Rapporti con il Parlamento: Giuseppina Castiello e Matilde Siracusano (compagna del presidente della giunta della Regione Calabria Roberto Occhiuto).

Sottosegretari alla presidenza del Consiglio: Alessio Butti (Innovazione), Giovanbattista Fazzolari (Attuazione del programma) Alberto Barachini (Editoria) e Alessandro Morelli.



