Comune di Vibo Valentia, lunedì seduta di Question Time: ecco di cosa si parlerà

La sessione convocata dal presidente del consiglio comunale Rino Putrino. Sono nove le interrogazioni che saranno portate in aula

È stata convocata per lunedì prossimo, 7 novembre, alle ore 9, nella sala consiliare del Comune di Vibo Valentia, la sessione del Question Time. All’ordine del giorno sono state iscritte dal presidente del consiglio comunale Rino Putrino le interrogazioni relative ai seguenti argomenti: Vibo Capitale del libro: bilancio; Ripiantumazione alberi; Commissioni consiliari; Dirigenti e delibere consiliari; Corso Umberto degrado. Tutte queste interrogazioni sono state presentate presso l’ufficio di presidenza da parte dei consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle Domenico Santoro e Silvio Pisani. Seguono, poi, tre interrogazioni presentate dai consiglieri comunali del gruppo “Vibo Democratica” Giuseppe Policaro e Marco Miceli. Eccole: Stato dell’arte progetto per il recupero dell’ex convento San Giuseppe da destinare a polo culturale; Risorse per riqualificazione, il recupero e la valorizzazione dei centri storici della Calabria: recupero somme mai rendicontate; Mercatino autunnale. Chiude l’elenco dei punti all’ordine del giorno della seduta del Questione Time un’ultima interrogazione presentata ancora dai rappresentanti del Movimento 5 Stelle e riguardante il porto di Vibo Marina, raccolta rifiuti (Rsu).