Vibo, la proposta della minoranza: «Riqualificare il centro storico»

«La nostra funzione di consiglieri comunali la vogliamo e la dobbiamo esercitare in pieno per garantire risposte concrete ai cittadini che vorrebbero una politica attenta ai bisogni ed alle necessità. Nel Consiglio di domani, infatti, come gruppo consiliare che si pone come obiettivo il rilancio della città proporremo per mezzo del nostro capogruppo Giuseppe Russo, un ordine del giorno che vada nella direzione di portare al centro del dibattito il centro storico di Vibo Valentia, con le sue vie, i suoi tratti tipici, i suoi palazzi storici». È quanto affermano in una nota i consiglieri del gruppo “Al Centro” Giuseppe Russo, Pietro Comito, Stefano Luciano. L’obiettivo – spiegano – è quello di «spingere il sindaco ad attivarsi al fine di recuperare un finanziamento europeo capace di fare arrivare le risorse necessarie per la riqualificazione del centro storico. Vorremmo che la Giunta unitamente al Consiglio possa predisporre un progetto complessivo di rilancio del centro storico, per recuperare le facciate dei palazzi fatiscenti, per utilizzare al meglio i palazzi storici pubblici, per recuperare le piazze e le aree che rappresentano il cuore pulsante di Vibo, la Villa comunale e la Villa Gagliardi. L’idea è anche quella di proporre un collegamento tra Villa Gagliardi e corso Umberto. Solo con la forza delle idee e con la capacità di metterle in atto – concludono gli esponenti di opposizione -, Vibo può sperare in futuro migliore e noi abbiamo intenzione di esercitare il nostro ruolo con determinazione e produttività perché intendiamo la politica come servizio a favore dei cittadini».

Tags

comune vibo valentia

