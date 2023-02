Comune di Vibo, lunedì Question Time con oltre dieci punti in programma

È stata convocata per lunedì 6 febbraio, alle ore 9, nella sala consiliare del Comune di Vibo Valentia, la sessione del Question Time con ben tredici punti all’ordine del giorno, la maggior parte dei quali presentati dagli esponenti del Movimento 5 Stelle e a seguire quelli del Partito democratico. Diversi gli argomenti per i quali saranno chiesti chiarimenti all’amministrazione comunale: dall’autorità portuale alla viabilità, dal Piano Spiaggia al bilancio economico di Vibo Capitale del libro. [Continua in basso]

I punti presentati dai pentastellati. Si parte dunque con il punto legato all’urbanistica, ossia il Piano Spiaggia che al momento risulta ancora fermo; si passerà poi al settore delle attività produttive con il punto sulla desertificazione del commercio e si proseguirà con la discussione sul progetto Terna e quella sulle Comunità energetiche. Quindi spazio al punto sul bilancio economico e non, di “Vibo capitale del libro” e al regolamento sul compostaggio domestico. Gli ultimi tre argomenti di discussione avanzati da Domenico Santoro e Silvio Pisani riguardano il Porto, il suo sviluppo e i rapporti con l’Autorità portuale; la costruzione di un pozzo di acqua potabile nella frazione San Pietro e infine la situazione di degrado della frazione di Vibo Marina. Quanto ai punti presentati dai consiglieri comunali del Pd, Stefano Soriano e Laura Pugliese, per la maggior parte riguardano la viabilità: interventi sulle strade di via Cavour, via Cancello, via Sandro Pertini a Vibo Valentia e quelli di ripristino della sede stradale a seguito di lavori a Vibo Marina. Infine si discuterà della situazione di estremo abbandono in cui versano Mercati Generali.

