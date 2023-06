Comune di Gerocarne: il sindaco nomina la giunta

Nominata la nuova squadra di governo locale a Gerocarne. Il sindaco Pasquale Vivona, nel corso del primo Consiglio comunale, ha infatti presentato la propria giunta. La carica di vicesindaco va ad Antonio La Rocca (eletto in Consiglio con 99 voti), mentre assessore è stato nominato Matteo D’Elia (eletto consigliere con 134 preferenze). Nel corso del primo civico consesso è stato eletto anche il presidente del Consiglio comunale nella persona di Marco D’Elia (a consigliere aveva ottenuto 129 voti). Consiglieri di maggioranza restano: Alessio Macrì (109 voti), Alessandro Catania (66 voti), Antonio Caglioti (119 voti) e Giuseppe Valesise (103 voti). Ancora da assegnare da parte del primo cittadino le deleghe per materia ai due assessori ed eventualmente qualche deleghe ai singoli consiglieri. Per la minoranza siedono in Consiglio iLuigi Crispo, Paolo Fatiga e Giglio Guida. In tale caso resta da vedere se intenderanno fare opposizione vera (costruttiva ma reale) oppure si porteranno dietro quell’accusa lanciata in campagna elettorale di “lista civetta” messa in piedi solo per permettere alla compagine di Vivona di non dover fare i conti con il quorum dei votanti per rendere valido il turno elettorale del 15 maggio scorso.

