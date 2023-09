Vibo senza pista di atletica, Soriano (Pd): «Giunta Limardo assente sulle strutture sportive»

Il Comune di Vibo e Stefano Soriano

“Una città che punta a migliorare la qualità della vita dei propri cittadini non può prescindere dalle strutture sportive. Questi quasi cinque anni di amministrazione Limardo hanno senza dubbio rappresentato il punto più basso della fruibilità delle strutture sportive dell’intera storia della città”. E’ quanto dichiara il consigliere comunale del Pd, Stefano Soriano, il qualericorda che la città di Vibo ha attualmente “la piscina comunale chiusa, i palazzetti dello sport chiusi, i pochi campi sportivi – vedi ad esempio Piscopio – inadeguati. Non abbiamo strutture per tanti sport cosiddetti “minori” che pure a Vibo Valentia trovano diffusione tra i giovani ed i meno giovani. Tra le tante incompiute o irrealizzate di questa amministrazione possiamo annoverare la pista di atletica. A Vibo da diversi anni è in programma la costruzione di una pista di atletica ma allo stato non vi è traccia alcuna di questa opera. I soldi ci sono, il progetto pure – anche se pare vada adeguato essendo stato realizzato diversi anni fa – ed allora perché non si è proceduto ad appaltare e realizzare questa opera? Diverse sono le persone che praticano atletica in città ed in provincia e molte sono le associazioni sportive che sono nate negli anni e continuano a non avere un luogo dove praticare questo sport. Inoltre la pista di atletica sarebbe utile a tutti quelli che devono prepararsi per i concorsi nelle forze dell’ordine. Ad oggi non ci è dato sapere – aggiunge Soriano – quale sia la volontà di questa amministrazione che nei fatti si è rivelata incapace di perseguire risultati in questo settore. Spesso ci ritroviamo a dire che la nostra città è morta, che il commercio non va e che molti esercizi chiudono i battenti o che Vibo è una città che si sta spopolando, e tuttavia in questi cinque anni l’amministrazione Limardo non è riuscita a capire quanto la presenza di strutture sportive aperte e funzionanti possa essere un motore per riattivare l’economia della nostra città e, soprattutto, quanto lo sport abbia una funzione sociale in un paese dove i ragazzi sin dal età pre adolescenziale rischiano di prendere strade sbagliate affascinati da modelli che in realtà sono falsi modelli che conducono solo alla distruzione di giovani vite. Lo sport ha da sempre la funzione sociale di fare crescere e maturare in modo sano i ragazzi che nel confronto con se stessi e con gli altri trovano il giusto modo di relazionarsi e confrontarsi tra di loro. Ed allora, ancora una volta, ci chiediamo e continueremo a chiedere a questa fallimentare amministrazione: perché non si costruisce la pista di atletica se vi sono i soldi ed il progetto? Perché la piscina di Vibo continua ad essere chiusa se vi sono i soldi ed il progetto? Perché non creano strutture per gli sport “minori”? Perché abbiamo un bellissimo parco urbano privo completamente di piccole strutture per la pratica dello sport da parte dei ragazzi”?

LEGGI ANCHE: Vibo Valentia: la pista di atletica non c’è e i ragazzi si allenano per strada

Drapia, approvato il progetto per il campo sportivo provinciale

Atletica, prosegue la crescita della “Conoscere Ionadi”… nonostante tutto