Rosa di tre nomi per l’assessore al Bilancio, Romeo: «Presto l’annuncio, sarà una persona estremamente qualificata»

Il 16 luglio, in occasione della presentazione della nuova giunta, la nomina veniva data per imminente dal primo cittadino che aveva parlato di 24 ore. A quasi una settimana di distanza si valutano ancora i curricula: «Casella cruciale per il Comune ma quasi ci siamo»

Le 24 ore sono diventate una settimana. La nomina dell’assessore al Bilancio del comunque di Vibo si sta rivelando più complicata di quanto lo stesso sindaco Enzo Romeo probabilmente pensasse. Che sia un incarico cruciale per le sorti future del Comune è chiaro al primo cittadino, che il 16 luglio scorso, in occasione della presentazione alla stampa, usò parole inequivocabili, annunciando l’imminente nomina di un tecnico in un esecutivo per il resto completamente politico: «Entro 24 ore lo nominerò – disse in quell’occasione – stiamo vagliando diversi curricula. Una scelta molto importante, perché la materia del bilancio è delicatissima in un’amministrazione come questa dove i conti sono in pratica già “commissariati” dal ministero dell’Interno. Sul bilancio non si può sgarrare, perché commettere un errore significa mandare il Comune in default». Da allora, però, nulla è cambiato. Segno che qualcuno ha declinato all’ultimo minuto.

Oggi, 22 luglio, le riserve non sono state ancora sciolte: «Stiamo ancora esaminando i curricula di persone molto qualificate – dichiara Romeo a Il Vibonese -. Sappiamo bene che la questione è estremamente importante e vogliamo affidarci a una persona affidabile, capace anche di modulare possibili modifiche in merito all’equilibrio di bilancio, che vorremmo mantenere in ottimo stato. Abbiamo già valutato due profili professionali, ora ne stiamo valutando una altro. Contiamo di chiudere al più presto. È una casella determinate per l’Ente».