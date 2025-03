Dalla riduzione del divario sociale al recupero di quartieri degradati a Vibo, il Comune cerca un esperto

Il Comune di Vibo Valentia ha pubblicato un avviso per la ricerca di una figura professionale esperta per la realizzazione del progetto “P.Art.E.C.I.P.O – Programmi articolati e coordinati in periferie organizzate” (finanziato con fondi “Pr Calabria Fesr Fse+2021/2027”), attraverso il quale realizzare programmi di intervento in quartieri periferici che siano definiti dal punto di vista territoriale, o comunque quartieri connotati da elementi di degrado sociale e infrastrutturale. (per leggere l’avviso e il modulo di domanda clicca qui). I dettagli sono contenuti in una nota stampa del Comune.

Lo scopo – prosegue il comunicato – è quello di perseguire i seguenti obiettivi:

Potenziamento o attivazione di interventi per combattere le condizioni di degrado materiale e sociale e rigenerare luoghi pubblici per restituire identità, per contrastare il degrado, l’abbandono e l’isolamento percepiti e/o reali, rendendo protagonisti e corresponsabili gli abitanti e rafforzando la cultura della piena partecipazione;

per combattere le condizioni di degrado materiale e sociale e rigenerare luoghi pubblici per restituire identità, per contrastare il degrado, l’abbandono e l’isolamento percepiti e/o reali, rendendo protagonisti e corresponsabili gli abitanti e rafforzando la cultura della piena partecipazione; Potenziamento e qualificazione di interventi con una visione olistica della persona, creando una rete di sostegno e accompagnamento soprattutto per quanto riguarda i minori e le persone svantaggiate a rischio di esclusione sociale o discriminazione;

con una visione olistica della persona, creando una rete di sostegno e accompagnamento soprattutto per quanto riguarda i minori e le persone svantaggiate a rischio di esclusione sociale o discriminazione; Rafforzamento integrato di tutte le forme di sostegno alle persone con servizi di formazione, lavoro e inclusione attiva, per contribuire al miglioramento del benessere della popolazione delle aree individuate;

Riduzione dei divari territoriali e sociali contribuendo al miglioramento delle condizioni delle persone destinatarie ovvero i cittadini residenti nei luoghi ad alto tasso di disagio-quartieri.

La figura ricercata deve ricoprire il ruolo di esperto per lo svolgimento di attività di project management riguardanti la preparazione, programmazione, progettazione, coordinamento del progetto, la gestione tecnico-amministrativa e contabile, la rendicontazione, il monitoraggio e la valutazione dell’impatto sociale, necessarie all’attuazione delle fasi progettuali, nell’ambito del progetto “Partecipo”.

Per la predisposizione degli atti, la redazione della proposta progettuale ed il supporto al RUP fino al termine della presentazione della proposta progettuale da parte del Comune alla Regione Calabria il compenso previsto è pari a 1.500.00 euro, omnicomprensivo di cassa professionale, Iva e/o atri ed ulteriori oneri previsti, ed è imputato al bilancio comunale 2025. Solo ed esclusivamente in caso di ammissione a finanziamento della proposta progettuale presentata, l’amministrazione comunale affiderà al medesimo professionista risultato vincitore e che ha predisposto la proposta progettuale approvata dalla Regione, l’incarico di gestione, coordinamento, rendicontazione, nonché monitoraggio e valutazione nel limite massimo, comprensivo di tutti gli eventuali ed ulteriori oneri anche indiretti, del 10% del costo di progetto ammesso a finanziamento fino al completamento del progetto medesimo. Il Comune di Vibo Valentia può presentare un progetto per un importo massimo di un milione e 100mila euro.