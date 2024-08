Mileto, il Pd contro il sindaco: «I cittadini di San Giovanni non sono di serie B»

Ennesima denuncia del Partito democratico di Mileto sulle problematiche che attanagliano la frazione San Giovanni. Dopo le questioni acqua marrone sgorgante dai rubinetti e degrado tratto di Strada provinciale 10 che porta allo svincolo dell’A2 del Mediterraneo, la locale sezione Dem guidata da Salvatore Pedullà focalizza adesso l’attenzione su dei lavori di raccolta delle acque reflue iniziati e ancora non ultimati in alcune vie del paese. «È ormai da anni – sottolinea il segretario di circolo – che il Partito democratico di Mileto si batte nel difendere il territorio e i cittadini di San Giovanni, continuamente abbandonati a loro stessi. In poche parole, gli ultimi lavori che ancora non sono stati ultimati nelle vie Corrado Alvaro, Santoro e Arezzo stanno provocando disagi a persone anziane e non. Probabilmente – conclude Pedullà – l’amministrazione comunale, distratta dalle parate, non sa che quello non è un luogo per atleti, ma di accesso alle abitazioni. Pertanto, sollecitiamo il sindaco Salvatore Fortunato Giordano e la sua maggioranza, affinché non continui a trascurare San Giovanni e i suoi abitanti, i quali non sono cittadini di serie B».