Ricadi, ancora erbacce nel cortile del plesso scolastico di Orsigliadi: l’opposizione dà voce alle lamentele dei genitori e avanza una proposta

Tornano alla ribalta le condizioni precarie del cortile interno della scuola dell’infanzia del plesso di Orsigliadi. Pasquale Mobrici, capogruppo di opposizione di “Uniti per Ricadi”, dopo aver raccolto diverse lamentele da parte di alcuni genitori, solleva nuovamente la questione sottolineando come «il problema dell’erba alta e incolta si ripeta ciclicamente», rendendo lo spazio esterno inutilizzabile per i più piccoli. «Già lo scorso anno, in occasione del saggio estivo dei bambini – ha dichiarato Mobrici – avevamo segnalato a ilVibonese.it l’impossibilità di accedere al cortile a causa dell’erba alta. Solo grazie alle nostre proteste e alla diffusione della notizia su questa testata qualcuno, finalmente, si è deciso ad intervenire per effettuare la pulizia dell’area in questione. Ma – ci sottolinea Mobrici – è evidente che questo sporadico intervento non può essere la soluzione».

Il capogruppo di opposizione punta quindi il dito nuovamente contro la «mancanza di programmazione» da parte dell’amministrazione comunale: «Mantenere fruibile un cortile per i bambini – evidenzia – dovrebbe essere una priorità, ma per questa amministrazione sembra essere un’impresa impossibile. Il concetto stesso di programmazione sembra essere estraneo alla loro mentalità». Di fronte a questa situazione, l’opposizione avanza dunque una soluzione concreta: «Perché non posare un pavimento in gomma, come si fa nei parchi giochi? In questo modo – sostiene Mobrici – avremmo uno spazio sicuro e utilizzabile in ogni stagione, senza doverci preoccupare dell’erba che cresce. Si tratta di un intervento relativamente semplice e veloce da realizzare, che potrebbe risolvere definitivamente il problema e garantire ai bambini un ambiente sicuro e stimolante per le loro attività all’aperto».

«È arrivato il momento di agire – conclude poi Mobrici -, non possiamo più permettere che i nostri bambini siano privati di uno spazio fondamentale per il loro sviluppo». La comunità di Ricadi, dunque, attende ora una risposta concreta da parte dell’amministrazione guidata da Nicola Tripodi «affinché vengano presto adottate tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e il benessere dei bambini della scuola dell’infanzia di Orsigliadi».