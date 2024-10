Baker Hughes, Tucci (M5s): «Grande opportunità per Vibo. Convocare subito un tavolo con azienda, Comune e Autorità portuale»

«Le parole del sindaco di Vibo, Enzo Romeo, nell’offrire la massima disponibilità all’azienda Baker Hughes, per i suoi possibili investimenti nell’area del porto di Vibo Marina, mi trovano perfettamente d’accordo. È un’opportunità sia per il territorio che per l’azienda, che non possono e non devono lasciarsi sfuggire». È quanto afferma in una nota il deputato del Movimento 5 Stelle, Riccardo Tucci, in seguito alla ritirata della multinazionale rispetto all’investimento da 60 milioni di euro a Corigliano Rossano. L’azienda è già presente nel Vibonese con il Nuovo Pignone di Porto Salvo. «So benissimo – aggiunge Tucci -che gli impianti di Vibo sono già interessati da diversi ampliamenti, da parte della stessa società».

«A questo punto – prosegue la nota del deputato -, data la rinuncia dell’investimento principale in altri posti della Calabria, per l’ammontare di 60 milioni di euro, direi che sarebbe il caso di convocare un tavolo di concertazione tra le parti interessate per delineare il futuro dell’area attorno lo scalo. Baker Hughes, Autorità portuale e Comune di Vibo s’incontrassero al più presto per tracciare un orizzonte comune possibile e sostenibile per l’azienda, per Vibo e per il resto della regione», conclude Tucci.