Vibo, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia consolida l’assetto organizzativo provinciale. Ecco tutti i componenti del direttivo

Il movimento giovanile di Fratelli d’Italia «ha compiuto un ulteriore passo avanti verso il consolidamento del proprio assetto organizzativo. Durante una riunione del gruppo provinciale di Gioventù Nazionale Vibo Valentia – hanno fatto sapere dal movimento in un comunicato stampa -, il presidente provinciale Pascal Corrado ha ufficializzato due nuove nomine: Alessandro Mamone è stato designato come nuovo vicepresidente provinciale, mentre Matteo Gasparro ha ricevuto la delega alla Salute e Sanità». Corrado ha evidenziato l’importanza di valorizzare il talento e l’impegno dei giovani: «Questi nuovi incarichi rappresentano un’opportunità per rafforzare ulteriormente il nostro movimento e affrontare con determinazione le sfide future. Sono certo che sapranno mettere in campo energie e competenze per il bene del nostro territorio e della nostra comunità giovanile».

Nel corso della riunione, prosegue la nota stampa, Corrado ha anche voluto esprimere un sentito ringraziamento a Francesco Pio Laganà per il prezioso lavoro svolto durante il suo mandato. «Francesco ha dimostrato cosa significa lavorare per un progetto comune. La sua passione e dedizione hanno contribuito a consolidare l’identità di Gioventù Nazionale Vibo Valentia, sono certo che il suo lavoro continuerà a ispirarci». Il presidente provinciale ha poi sottolineato quanto sia fondamentale avere un coordinamento unito, capace di lavorare nella stessa direzione e condividere obiettivi chiari e ambiziosi. «Solo con la coesione e la collaborazione possiamo costruire una squadra forte, capace di rispondere alle sfide e di dare voce alle aspirazioni dei giovani del nostro territorio. La politica deve essere un luogo di aggregazione e confronto, dove ogni ragazzo possa sentirsi parte di un progetto che guarda al futuro con coraggio e ambizione».

Infine, Corrado ha delineato gli obiettivi del movimento per il prossimo anno: «Il 2025 sarà un anno cruciale per noi. Lavoreremo per rafforzare la nostra presenza sul territorio, coinvolgendo sempre più ragazzi e promuovendo un modello di politica che sia partecipazione attiva, identità e responsabilità verso il nostro Paese. L’obiettivo è chiaro: fare di Gioventù Nazionale una forza che non solo rappresenta i giovani, ma che li rende protagonisti del cambiamento, come da sempre fa il nostro partito». Concludendo, Pascal Corrado ha colto l’occasione per rivolgere un augurio a tutta la comunità: «Auguro a tutti un felice e sereno anno nuovo, ricco di opportunità e successi. Un anno in cui, uniti e determinati, dimostreremo che insieme possiamo raggiungere grandi traguardi e rendere il nostro movimento un punto di riferimento per i giovani e per l’intera comunità».