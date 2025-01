Indipendenza e Vibo unica coagulano intorno al bando delle polemiche la propria azione politica contro l’amministrazione Romeo

Il diniego da parte del Comune di Vibo alla richiesta di accesso agli atti continua a far discutere. Il caso, relativo alla selezione di un esperto in comunicazione e programmazione per i progetti finanziati dal Pnrr, aveva già sollevato forti polemiche, nonostante il bando per un incarico da 26mila euro fosse finito in un nulla di fatto perché nessuno dei candidati ha superato il colloquio finale. Il Movimento politico Indipendenza, che aveva chiesto di visionare i curricula dei candidati e i criteri di valutazione adottati, si era visto opporre un netto rifiuto dall’amministrazione comunale.

A seguito di questa vicenda, i rappresentanti del Movimento politico Indipendenza e di Vibo Unica si sono incontrati per fare il punto sulle strategie politiche e giuridiche in merito alla “trasparenza” degli atti amministrativi. Tra i presenti, il senatore Francesco Bevilacqua, Pino Scianò (coordinatore cittadino di Indipendenza), Domenico Arena (coordinatore regionale di Indipendenza), Stefano Luciano (presidente di Vibo Unica), Francesco Belsito (coordinatore provinciale di Vibo Unica), Claudia Gioia (consigliere comunale di Vibo Unica) e Francesco Fusca (coordinatore cittadino di Vibo Unica).

«La finalità dell’incontro – si legge in un comunicato stampa congiunto – è stata quella di discutere le azioni istituzionali e giuridiche per affrontare la questione relativa alla “trasparenza” degli atti amministrativi del Comune di Vibo Valentia, alla luce del diniego opposto dallo stesso Comune all’istanza di accesso agli atti formulata dal coordinatore Pino Scianò».

Durante l’incontro, i rappresentanti hanno ribadito la volontà di rafforzare l’azione di opposizione verso l’amministrazione guidata dal sindaco Enzo Romeo con l’obiettivo di «condividere azioni politiche dirette a contrastare l’inerzia amministrativa dell’attuale maggioranza».

Non solo opposizione immediata, ma anche sguardo al futuro: «Il proposito – concludono i rappresentanti dei due gruppi politici – è quello di incrementare le occasioni di incontro anche al fine di strutturare alleanze e percorsi futuri che guardano alle prossime competizioni elettorali».