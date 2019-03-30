Correrà in autonomia con candidato a sindaco Francesco Belsito. Il 7 aprile la presentazione ufficiale alla città alla presenza del leader nazionale Flavio Tosi. Il partito punta a migliorare la qualità della vita dei vibonesi in poco tempo...

Il partito politico “Fare” – nato nel 2015 per iniziativa del sindaco di Verona Flavio Tosi ha abbandonato la Lega Nord (partito di cui era alla guida nel Veneto) – parteciperà con una propria lista ed in maniera autonoma alle prossime elezioni comunali di Vibo Valentia. A presentare il candidato a sindaco della compagine Fare – individuato nella persona di Francesco Belsito (imprenditore vibonese nel settore informatico) – sarà lo stesso Flavio Tosi, nel corso di un’iniziativa pubblica che si terrà, domenica 7 aprile, alle ore 16:30 nella sala convegni dell’hotel 501 di Vibo Valentia.

Nel corso dei lavori, alla quale è prevista la presenza dei candidati alla carica di consigliere comunale e dei massimi esponenti regionali del movimento, verranno anche esposte le linee guida del programma politico che mira nelle intenzioni a “migliorare in poco tempo – dichiara il partito – la qualità della vita dei cittadini vibonesi. Una politica del fare dai toni moderati e costruttivi che torni ad occuparsi dei reali problemi della gente”.

