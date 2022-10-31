Fra i calabresi la spuntano Wanda Ferro e Maria Tripodi. In squadra anche la compagna del governatore Roberto Occhiuto. Il giuramento mercoledì

Giureranno mercoledì i nuovi sottosegretari del Governo presieduto da Giorgia Meloni. Le deleghe per i viceministri saranno invece assegnate successivamente. Ecco la lista dei sottosegretari presentata e poi approvata in Consiglio dei Ministri.



Esteri: Giorgio Silli e Maria Tripodi (calabrese di Forza Italia non eletta alle ultime Politiche); Interni: Emanuele Prisco, Wanda Ferro, Nicola Molteni; Giustizia: Andrea Delmastro Delle Vedove, Andrea Ostellari. Difesa: Isabella Rauti e Matteo Perego; Economia: Lucia Albano, Federico Freni e Sandra Savino; Mise: Fausta Bergamotto, Massimo Bitonci. Mite: Claudio Barbaro. Agricoltura: Patrizio La Pietra e Luigi D’Eramo; Infrastrutture e trasporti: Tullio Ferrante; Lavoro e politiche sociali: Claudio Durigon; Istruzione: Paola Frassinetti; Università e ricerca: Augusta Montaruli. Cultura: Gianmarco Mazzi, Lucia Borgonzoni e Vittorio Sgarbi; Salute: Marcello Gemmato; Rapporti con il Parlamento: Giuseppina Castiello e Matilde Siracusano (compagna del presidente della giunta della Regione Calabria Roberto Occhiuto).

Sottosegretari alla presidenza del Consiglio: Alessio Butti (Innovazione), Giovanbattista Fazzolari (Attuazione del programma) Alberto Barachini (Editoria) e Alessandro Morelli.

Ecco, invece, i viceministri: Esteri Edmondo Cirielli (FdI), alla Giustizia Francesco Paolo Sisto (FI), all’Economia Maurizio Leo (Fdi), al ministero delle Imprese Valentino Valentini (FI), all’Ambiente Vannia Gava (Lega), alle Infrastrutture e Trasporti Galeazzo Bignami (Fdi) ed Edoardo Rixi (Lega), al Lavoro e le politiche sociali Maria Teresa Bellucci (Fdi).



