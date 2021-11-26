Le due componenti del Coordinamento cittadino del Pd di Vibo sposano la linea sottoscritta con il primo documento dal Partito democratico e condividono le posizioni di Luciano e Pugliese

«Le sottoscritte Claudia Gioia e Samantha Mercadante, nella qualità di componenti del Coordinamento cittadino del PD di Vibo Valentia, con riferimento alle elezioni provinciali, ritengono di dovere esprimere con chiarezza la propria posizione politica data la rilevanza dei temi in discussione. In particolare, riteniamo di condividere con forza e determinazione la posizione assunta dai consiglieri comunali Stefano Luciano e Laura Pugliese che, in piena sintonia con il primo documento sottoscritto dal Partito Democratico, hanno deciso di prendere le distanze da una competizione elettorale che, per stessa ammissione del Partito, appare piena di contraddizioni e di ambiguità. Siamo, pertanto, convinte che solo la chiarezza delle posizioni possa evitare una omologazione tra parti e soggetti politici che, sui grandi temi che interessano il territorio, possono avere approcci diversi a seconda delle proprie sensibilità e del loro modo di concepire il ruolo della politica e dei partiti».



E’ quanto dichiarano Claudia Gioia e Samantha Mercadante del Coordinamento cittadino del Pd di Vibo, anche loro favorevoli a non presentare alcuna lista del Partito democratico ed a disimpegnarsi dal voto per il rinnovo del Consiglio provinciale in mancanza di dimissioni del presidente della Provincia Salvatore Solano, rinviato a giudizio per tre capi di imputazione (un reato elettorale, corruzione e turbata libertà degli incanti, con l’aggravante mafiosa per tale ultima contestazione) nell’inchiesta “Petrol Mafie” e con l’ente costituito parte civile.

