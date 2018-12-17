Tutti gli articoli di Politica
La riapertura, almeno con limitazioni di traffico, della Strada del mare, interrotta nel tratto Joppolo-Coccorino dal novembre dello scorso anno a causa della caduta di un masso dal costone, dovrebbe avvenire entro l’estate 2019. Dopo la lunga e perdurante chiusura dell’importante arteria calabrese, unica via di collegamento fra la provincia di Vibo Valentia e quella di Reggio Calabria via costa, lo sblocco dell’impasse arriva grazie all’interessamento personale del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, e alla disponibilità decisiva di Anas.
Oggi, infatti, a Soverato, è stata raggiunta un’intesa verbale, cui seguirà la firma di una convenzione, tra la presidenza della Regione Calabria, la presidenza della Provincia di Vibo Valentia, il Comune di Joppolo e la stessa Anas. Si è stabilito che l’Anas subentrerà all’amministrazione provinciale di Vibo quale soggetto attuatore esclusivamente per i primi interventi in favore della riapertura della viabilità.
I fondi, circa 2,5 milioni di euro, saranno resi disponibili grazie a risorse degli enti locali rinvenienti dal finanziamento originario dell’opera. “Spesso la viabilità cosiddetta minore è quella che determina davvero la nostra qualità della vita di tutti i giorni e i destini economici delle comunità locali. In questo caso siamo di fronte a una strada molto importante per i residenti del Vibonese e l’intervento di Anas sarà decisivo per sbloccare una situazione divenuta ormai da tempo inaccettabile”, ha commentato con soddisfazione il ministro Toninelli. “La Calabria e tutto il Sud meritano una viabilità dignitosa, perchè se non riparte il Meridione – ha concluso il titolare delle Infrastrutture – non può ripartire davvero nemmeno il Paese”. LEGGI ANCHE: Strada del Mare verso riapertura, il comitato ringrazia il Ministero – Video
