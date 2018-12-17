Raggiunta oggi la prima intesa verbale cui seguirà la firma di una convenzione. Riapertura prevista prima dell’estate

La riapertura, almeno con limitazioni di traffico, della Strada del mare, interrotta nel tratto Joppolo-Coccorino dal novembre dello scorso anno a causa della caduta di un masso dal costone, dovrebbe avvenire entro l’estate 2019. Dopo la lunga e perdurante chiusura dell’importante arteria calabrese, unica via di collegamento fra la provincia di Vibo Valentia e quella di Reggio Calabria via costa, lo sblocco dell’impasse arriva grazie all’interessamento personale del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, e alla disponibilità decisiva di Anas.

Oggi, infatti, a Soverato, è stata raggiunta un’intesa verbale, cui seguirà la firma di una convenzione, tra la presidenza della Regione Calabria, la presidenza della Provincia di Vibo Valentia, il Comune di Joppolo e la stessa Anas. Si è stabilito che l’Anas subentrerà all’amministrazione provinciale di Vibo quale soggetto attuatore esclusivamente per i primi interventi in favore della riapertura della viabilità.

I fondi, circa 2,5 milioni di euro, saranno resi disponibili grazie a risorse degli enti locali rinvenienti dal finanziamento originario dell’opera. “Spesso la viabilità cosiddetta minore è quella che determina davvero la nostra qualità della vita di tutti i giorni e i destini economici delle comunità locali. In questo caso siamo di fronte a una strada molto importante per i residenti del Vibonese e l’intervento di Anas sarà decisivo per sbloccare una situazione divenuta ormai da tempo inaccettabile”, ha commentato con soddisfazione il ministro Toninelli. “La Calabria e tutto il Sud meritano una viabilità dignitosa, perchè se non riparte il Meridione – ha concluso il titolare delle Infrastrutture – non può ripartire davvero nemmeno il Paese”. LEGGI ANCHE: Strada del Mare verso riapertura, il comitato ringrazia il Ministero – Video

