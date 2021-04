Primo Piano

Sanità Vaccini nel Vibonese, l’Asp alza bandiera bianca: scorte finite e stop di una settimana – Video La mancanza di siero Pfizer costringe a una battuta d’arresto che rivoluziona il calendario dei prossimi giorni. Via libera invece alle iniezioni di AstraZeneca per gli over 70 anche senza prenotazione Di Redazione -

La mancanza di siero Pfizer costringe a una battuta d’arresto che rivoluziona il calendario dei prossimi giorni. Via libera invece alle iniezioni di AstraZeneca per gli over 70 anche senza prenotazione

Informazione pubblicitaria