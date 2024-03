Vibo Marina pronta a ospitare il convegno “Salute e disabilità – Incontriamo il garante”

Nel mondo, circa una persona su sei presenta almeno una disabilità fisica, intellettiva o sensoriale permanente. Per queste ragioni si possono incontrare difficoltà nello svolgimento delle normali attività quotidiane. Le disabilità sono molte e conoscere i diversi aspetti e le necessità individuali è fondamentale per agire adeguatamente al fine di migliorare le condizioni di vita. Un convegno per programmare progetti aventi come scopo quello di aiutare le persone con disabilità, fornendo nel contempo un servizio alle tante famiglie che devono affrontare infiniti problemi, è in programma per martedì 26 marzo alle ore 17 presso l’hotel “Cala del Porto” di Vibo Marina. Il meeting, patrocinato dalla Regione Calabria, è stato organizzato dalla cooperativa sociale “A piccoli passi”, presieduta da Stella Marcone e dall’associazione di volontariato “Mamme Indispensabili”. Sono previsti gli interventi dell’avvocato Ernesto Siclari, garante per le persone con disabilità-Regione Calabria; di Ferdinando Laghi, consigliere regionale; dell’assessore regionale alle Politiche Sociali, Emma Staine; di Anna Maria Stanganelli, garante alla salute- Regione Calabria.

