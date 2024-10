A Soriano un convegno sulla prevenzione oncologica, la consigliera Varì: «Ogni percorso di guarigione passa attraverso l’informazione»

Attento non solo al sociale e alla crescita del territorio, ma anche alla salute e alla prevenzione della stessa dei suoi cittadini. L’amministrazione comunale di Soriano Calabro, rappresentata dal sindaco Antonino De Nardo, porta massima cura e attenzione al proprio comune. L’ultima iniziativa, infatti, ha riguardato il convegno sull’importanza della prevenzione in oncologia e tenutosi nella giornata di ieri, alle ore 17:30, all’interno della sala consiliare del palazzo municipale.

Acmo, convengo per la prevenzione oncologica

Grande soddisfazione ha espresso la consigliera con delega alla cultura e agli spettacoli, Luciana Varí, per l’evento che lei stessa ha moderato e il quale si è concluso sotto gli sguardi commossi e speranzosi dei presenti, con questi ultimi che hanno dato un grande risposta con la massiccia presenza. Al tavolo dei relatori si sono susseguiti interventi di profondo significato e di importante informazione. A partire dai saluti del sindaco De Nardo che ha creduto fortemente, insieme a tutta l’amministrazione, in questo evento. Lo scopo dello stesso è stato innanzitutto quello di presentare l’Acmo (Associazione Calabrese Malati Oncologici) e con la corrente giunta che ha espresso la volontà di creare un centro operativo anche a Soriano, parlando e diffondendo così l’importanza della prevenzione in oncologia. Durante il convegno sono intervenuti il presidente Acmo Aldo Riccelli, la psiconcologa Caterina Patania, l’oncologo e direttore scientifico dell’Acmo Bonaventura Lazzaro, in videochiamata il chirurgo e responsabile della Breast Unit di Catanzaro, dottore Abbondante, e la presidente del consiglio comunale di Soriano, Francesca Monardo. In altre parole, si sono gettati semi di speranza, parlando dell’importanza del volontariato e della prevenzione come primo passo verso la guarigione, sottolineando che anche in Calabria possiamo curarci.

La soddisfazione della consigliera Varì

Di grande soddisfazione le parole della consigliera Varì dopo l’incontro: «L’inizio di ogni percorso di guarigione passa attraverso un diritto che è l’informazione. la cura inizia con la conoscenza. Siamo rientrati a casa tutti più ricchi, perché abbiamo gettato semi di speranza. Ringraziamo i relatori per i loro preziosi interventi e per l’amore che ci mettono in quello che fanno. Grazie anche a tutti i presenti per la partecipazione e l’attenzione dimostrate».