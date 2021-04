Briatico, partono le vaccinazioni per over 80 e fragili nella sede dell’ex scuola

Prosegue la campagna vaccini anti-Covid per i cittadini di Briatico (ottuagenari e fragili) . Proprio nei giorni scorsi, infatti, l’Asp di Vibo Valentia ha individuato Briatico come sede vaccinale. Le somministrazioni sono state eseguite nei locali dell’ex scuola siti nei pressi della statale Pizzo-Tropea. Cosi, 140 persone, over 80 e pazienti oncologici hanno ricevuto il vaccino nel proprio paese senza doversi spostare. Si ricorderà infatti che molti cittadini briaticesi per l’immunizzazione dovevano recarsi a Pannaconi, nel Comune di Cessaniti.

Vaccinati 140 over 80 e fragili

Questa prima giornata di vaccinazione nella città del mare è stata molto proficua come rimarcata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Lidio Vallone: «Tanti anziani che non potevano recarsi nel centro vicino per la vaccinazione hanno apprezzato la possibilità di usufruire della struttura di Briatico. Per loro ha significato tanto».

A rendere fattibile tutto ciò, la sinergia tra più enti. Sul posto hanno operato i sanitari Asp di Vibo Valentia, i medici di base che hanno proceduto alla fase di anamnesi dei pazienti e la Croce rossa che, in sinergia con gli amministratori, ha coordinato l’accoglienza: «Speriamo di poter proseguire con la vaccinazione delle altre categorie. Tutto dipenderà dai vaccini che ci verranno inviati. La prima prova è stata brillantemente superata e non possiamo che ringraziare quanti hanno lavorato per la sua buona riuscita», ha commentato infine l’assessore Chiara Patertì.