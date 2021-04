Covid, a Paravati scoppia il contagio tra gli alunni: chiusa la scuola media

Si aggrava in modo preoccupante la situazione relativa al Covid-19 nelle scuole del territorio comunale di Mileto. Dopo il caso di positività dell’alunna della scuola elementare di Paravati sita in via Trieste, emerso martedì scorso, purtroppo nelle ultime ore altri sette bambini e una docente sono risultati dai test antigenici contagiati al coronavirus. Sei di questi studenti, così come l’insegnante in questione, operavano nella scuola media “Don Clemente Silipo”, ubicata sempre nel paese natio di Natuzza Evolo, in cui sono ospitate anche classi delle elementari. Uno, invece, frequentava l’asilo privato “San Giuseppe” di Mileto centro.

Chiuse la scuola media e l’asilo

In considerazione di ciò e al fine di «garantire massima sicurezza sanitaria ed evitare il propagarsi del contagio», il sindaco Salvatore Fortunato Giordano in mattinata ha deciso di sospendere le attività didattiche in presenza anche in tutte le classi ubicate in questo secondo edificio, comprese quelle della scuola per l’infanzia. Anche in questo caso, così come per il plesso di via Trieste, la scuola rimarrà chiusa fino a sabato prossimo 24 aprile, «salvo revoca e/o proroga».

In attesa dei tamponi

Insomma, giusto il tempo «di far eseguire gli opportuni accertamenti sanitari ad alunni, professori e personale interessato, con i medici Asp di Vibo Valentia già contattati dal Comune». Nell’ordinanza, il primo cittadino di Mileto chiede tra l’altro ai ragazzi frequentanti il plesso “Don Clemente Silipo” «di limitare gli spostamenti anche al di fuori dell’orario delle lezioni, isolandosi fiduciariamente a casa in attesa di conoscere l’esito di questo screening».

A questo punto si spera che dai test a tappeto che saranno effettuati nelle prossime ore non emergano altri casi di positività tra gli alunni delle scuole. Lo stato sul territorio comunale di Mileto è di emergenza, anche perché in poche ore il totale delle persone attualmente alle prese con il Covid è salito da 8 a 22.