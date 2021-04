Ospedale di Vibo, la testimonianza: «Medici davvero professionali. Grazie»

Storie di buona sanità che arrivano dall’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia. Un attestato di stima e di ringraziamento all’indirizzo dei medici e sanitari che continuano a operare senza sosta anche in condizioni difficili, acutizzate dall’emergenza epidemiologica ancora in corso.



In tale contesto s’inserisce la testimonianza di un paziente, Maurizio Carchedi: «Scrivo – spiega – perché mi sento di lodare e ringraziare tutto lo staff del pronto soccorso dell’Ospedale di Vibo Valentia diretto dal dottor Vincenzo Natale ed in particolare i medici e infermieri (giovanissimi, due donne ed un uomo) di turno lunedì sera che mi hanno accolto con grande professionalità e umanità dopo che avevo avuto un infortunio sportivo».

Parole semplici per valorizzare l’operato dei sanitari e la centralità che assume il nosocomio cittadino per l’intero comprensorio vibonese: «Un ringraziamento particolare – conclude – va al dottore Bruno Iannò, direttore di ortopedia per la sua professionalità e dedizione al lavoro dimostratami nell’occasione.