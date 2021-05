Covid, a Fabrizia in una settimana venti contagi in più: 22 i casi attivi

Il Covid torna a circolare a Fabrizia. Il comune delle Serre vibonesi, che conta poco più di duemila abitanti, in una sola settimana ha registrato venti contagi in più. Se, infatti, lunedì 24 i casi positivi erano solo due, oggi il numero risulta lievitato fino a toccare quota 22. Ne ha dato notizia il sindaco, Francesco Fazio, ieri sera attraverso i social. Sono inoltre 10 i tamponi molecolari in attesa di esito.

«La situazione è costantemente monitorata – scrive il primo cittadino -. Le persone sono in buone condizioni di salute, appartengono agli stessi nuclei familiari e grazie al tracciamento sono in isolamento».

Fabrizia aveva da poco tirato un sospiro di sollievo. A inizio maggio, infatti, il piccolo centro montano era tornato Covid free dopo settimane di apprensione. Il picco dei contagi era stato toccato l’11 aprile con 37 casi attivi.