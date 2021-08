Emergenza Covid, a Filadelfia si allarga il contagio: 14 positivi

Casi in aumento ma, spiega l'amministrazione, non sono riconducibili alle attività del campo scuola: bambini e operatori sono infatti risultati tutti negativi

I casi positivi al coronavirus aumentano anche a Filadelfia. L’amministrazione comunale ha informato la cittadinanza della presenza di 14 persone contagiate che si trovano attualmente in quarantena obbligatoria. Un numero in crescita rispetto all’ultimo aggiornamento dell’Asp di Vibo che lunedì registrava nel territorio di Filadelfia 10 positivi.

Nel comune guidato da Maurizio De Nisi vi sono poi 8 persone in quarantena cautelativa e fiduciaria poiché familiari dei positivi. È precisato altresì che i contagi non sono da ricondurre alle attività del campo scuola: dallo screening effettuato sui bambini e tutti gli operatori, infatti, non è emerso nessun dato di positività.

«Si raccomanda, comunque – si conclude la comunicazione dell’amministrazione comunale -, la massima attenzione e si confida nella continuazione della campagna vaccinale per renderci liberi da questa pandemia».