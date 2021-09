Vaccini, Vibo prima in Calabria: il 74% della popolazione ha ricevuto entrambe le dosi

È in testa tra le cinque province calabresi per percentuale di persone immunizzate contro il Covid. La fascia d'età più vaccinata è quella fra i 70 ed i 79 anni con ben il 95%

Sono diverse le classifiche in cui la provincia di Vibo Valentia raschia il fondo, eppure c’è un ambito in cui primeggia: la campagna vaccinale anti Covid. Il 74% della popolazione vibonese al di sopra del 12 anni, infatti, ha ricevuto entrambe le dosi del vaccino: la percentuale più alta fra le cinque province calabresi, con ben nove punti in più rispetto a quella che è la media regionale (il 65%). Segue Catanzaro con il 70%, Crotone con il 68%, Cosenza con il 65% e ultima Reggio Calabria con il 59. A ricevere al momento solo la prima dose del siero anti Covid, invece, l’87% dei vibonesi, contro una media regionale del 75%. Lo evidenzia il report sulle vaccinazioni pubblicato dalla Protezione civile della Regione Calabria. [Continua in basso]

Nel Vibonese ad oggi si procede con una media di 500 inoculazioni al giorno, nei sette hub vaccinali fissi presenti sul territorio provinciale e in quelli che periodicamente vengono attivati in diversi comuni per raggiungere più facilmente tutta la popolazione. Una buona organizzazione, dunque, quella messa in piedi dall’Asp di Vibo Valentia e che, nonostante qualche inghippo iniziale con lunghe code e momenti di caos, ha dato i suoi frutti.

La fascia d’età con maggiori vaccini somministrati nel processo di immunizzazione risulta quella che va dai 70 a 79 anni: ben il 95% nella provincia di Vibo ha ricevuto la seconda dose, mentre la media regionale è dell’84%. Bene anche le altre fasce: è immunizzato l’87% dei 60-69enni, il 77% dei 50-59enni, il 70% dei 40-49%, il 60% dei 12-39enni. In tutte queste fasce d’età, la provincia di Vibo detiene il primato calabrese, con le percentuali più alte rispetto alle altre province. Non è così per la fascia over 80: gli anziani sembrano essere i più restii e solo l’83% di essi ha ricevuto entrambe le dosi. E in questo caso, il Vibonese subisce il “sorpasso” da parte del Catanzarese (89%) e del Crotonese (84%). [In basso le tabelle]

