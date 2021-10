Emergenza Covid, a Briatico tamponi molecolari sulla popolazione scolastica

Dietro sollecitazione dell’amministrazione comunale di Briatico, guidata dal sindaco Lidio Vallone, lunedì prossimo, 18 ottobre, a partire dalle ore 8,30, all’esterno della locale scuola Elementare, l’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia ha predisposto l’esecuzione dei tamponi molecolari sulla popolazione scolastica in modalità Drive-in. La decisione è stata assunta dopo che nella giornata di ieri 2 bambini, rispettivamente della scuola dell’infanzia e della scuola elementare, sono risultati positivi al Covid-19. Le classi interessate sono state quindi chiuse, a partire da ieri e per i prossimi 10 giorni, in attesa di monitorare l’evolversi della situazione. [Continua in basso]

L’amministrazione fa sapere che «i tamponi verranno effettuati solo sui nominativi inseriti nell’elenco trasmesso dal dirigente scolastico all’Azienda sanitaria e gli orari per ogni singola classe sono quelli programmati dalla scuola. Per garantire una riuscita delle operazioni in modo ottimale – conclude l’amministrazione comunale – si raccomanda ai genitori di accodarsi in modo ordinato salendo da via Cocca Nuova».