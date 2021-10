Emergenza covid 19, a Zambrone domenica sarà vax day

Domenica prossima, 24 ottobre 2021, dalle ore 14.30 alle ore 18.30, presso il Centro servizi sociali di Zambrone capoluogo ci sarà una giornata dedicata alla vaccinazione anti-Covid 19. La vaccinazione sarà aperta a tutti coloro che hanno superato i 12 anni di età (residenti e non residenti) e a chi potrà fruire della terza dose. È obbligatoria la prenotazione sul sistema, anche in una sede diversa da quella di Zambrone, solo per chi dovrà fare la prima dose. «È comunque opportuno – spiega l’amministrazione guidata dal sindaco Corrado l’Andolina – per ragioni organizzative e per evitare file o assembramenti, che chiunque fosse interessato alla vaccinazione facesse pervenire la sua adesione agli uffici comunali, in modo da concordare l’orario della vaccinazione. Tutte le persone che lo richiederanno saranno ugualmente vaccinate anche senza prenotazione. Ma verrà data precedenza a chi si sarà prenotato».