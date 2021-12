Parghelia, il Covid arriva a scuola: lezioni sospese in una pluriclasse

Un alunno e un operatore scolastico positivi al Covid-19. È per questo motivo che sono state sospese le attività didattiche in presenza per la pluriclasse quarta/quinta della scuola elementare di Parghelia. Il provvedimento è stato assunto dal sindaco, Antonio Landro, con propria ordinanza per «scongiurare coinvolgimento della comunità scolastica in possibili focolai». Lezioni sospese da oggi e fino ad ulteriori disposizioni da parte del dipartimento di prevenzione dell’Asp di Vibo Valentia. [Continua in basso]

Scuola sanificata e tamponi

Già lunedì i locali della scuola sono stati interamente sanificati e tutti gli alunni posti in Dad per quella giornata. Ieri la festa patronale e oggi il rientro nelle aule per tutti gli studenti tranne che per la pluriclasse quarta/quinta di cui fa parte il bimbo contagiato. Proprio questi ultimi giorno 3 dicembre dovranno sottoporsi a tampone. Quello stesso giorno, sempre a Parghelia, saranno sottoposti a screening anche i bambini della IV B di Tropea centro (si tratta dello stesso istituto comprensivo). Anche quella classe è in Dad dopo che è emersa la positività al Covid di uno dei compagnetti e di tre operatori scolastici.

Chiuso il campetto sportivo

Il sindaco di Parghelia Landro con un’altra ordinanza ha inoltre disposto la chiusura del campo di calcetto di via Pigna, fino al prossimo 15 gennaio, «ravvisata la necessità di predisporre ulteriori misure atte a scongiurare assembramenti e comunque contatti ravvicinati con le persone, che non siano assolutamente indispensabili, al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio».



