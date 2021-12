Covid, allarme a Mileto: in cinque giorni raddoppiati i casi di positività

Dei 69 contagi, poco meno della metà coinvolgono alunni e insegnanti delle scuole di vario ordine e grado. Due sono le persone ricoverate in ospedale

Boom di contagi da Covid-19 a Mileto e nelle rispettive frazioni. Nel giro di poche ore il numero di persone alle prese con il Coronavirus sale a 69, quasi il doppio rispetto ai 34 di lunedì scorso.

I contagi a Mileto

«La situazione è in continua evoluzione – spiega il sindaco Salvatore Fortunato Giordano, dando comunicazione dei dati odierni – e mentre continuano i tamponi, con tanti positivi isolati insieme ai loro contatti, rileviamo un aumento dei contagi. In totale risultano 69 i contagi attivi su tutto il territorio comunale, con due ricoveri ospedalieri. Di questi, 28 riguardano Mileto centro, 13 Paravati, 6 San Giovanni e 22 Comparni».

Covid nelle scuole

Per quanto riguarda il mondo delle scuole, particolarmente interessato da casi di positività da Covid-19, la mappa dei contagi racconta di 12 casi presso l’Istituto comprensivo, 9 nell’asilo Santa Chiara (2 sono insegnanti, una delle quali proveniente da fuori), 3 nell’asilo San Giuseppe (di cui un’insegnante proveniente da fuori), 8 presso la locale Ragioneria.

«Chiaramente – prosegue il sindaco – le classi interessate sono costantemente monitorate dalla dirigenza e dai docenti con cui sono in quotidiano contatto. Inoltre l’Asp sta eseguendo i tamponi di controllo che nella maggior parte dei casi hanno dato esito negativo. Usate la mascherina anche all’aperto e in occasioni di socialità – conclude – vaccinatevi e segnalatemi eventuali casi di positività a cui non è stato eseguito il tampone a domicilio. Provvederò a relazionarmi direttamente con l’Asp».