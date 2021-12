Niente dialisi per i pazienti di Tropea, Mammoliti (Pd). «S’intervenga subito»

I dializzati costretti a recarsi in altri centri per le terapie necessarie. Il consigliere regionale dem sollecita un confronto tra istituzioni

«La protesta dei pazienti in dialisi costretti ad essere trasportati in altre strutture del territorio per un guasto elettrico verificatosi nei giorni scorsi, presso l’ospedale di Tropea, ripropone con la necessaria urgenza l’assunzione di interventi immediati da parte di chi possiede ruoli di responsabilità». Lo scrive Raffaele Mammoliti, consigliere regionale del Pd.

«Si assiste purtroppo ad una situazione al quanto precaria con strutture, non sempre adeguate, in tutta la Calabria e a volte senza percorsi protetti per come richiede la legge. Tale situazione – aggiunge l’esponente dem – rischia di compromettere l’esigibilità del diritto alla salute per una categoria di cittadini al quanto fragile. Bisogna riconoscere – aggiunge -che il personale medico infermieristico nonostante la grande disponibilità e abnegazione profusa è insufficiente e non sempre viene messo nelle condizioni di assolvere al meglio il proprio lavoro».

«Inoltre, occorre ricordare che tali criticità sono state più volte denunciate e sottoposte all’attenzione degli enti competenti dall’Aned ai vari livelli. In tale direzione – conclude Mammoliti – ho già contattato i dirigenti dell’Aned Pasquale Scarmozzino, Maria Larosa che spero di poter incontrare subito per una valutazione condivisa sulle azioni e iniziative da intraprendere tempestivamente, anche attraverso un confronto con Asp e regione».