Covid, aumentano i contagi a Fabrizia: chiuse tutte le scuole

In seguito all’aumento dei contagi da Covid-19, un altro comune del Vibonese ha deciso di sospendere le attività didattiche in presenza. Si tratta di Fabrizia, dove le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale resteranno chiuse fino a venerdì 17 dicembre. È quanto ha disposto il sindaco, Francesco Fazio, con propria ordinanza. [Continua in basso]

«L’evolversi della situazione epidemiologica – si legge nel provvedimento – continua a destare preoccupazione e richiede interventi che consentano di rallentare il diffondersi della pandemia anche con misure straordinarie, ulteriori rispetto a quelle già previste dalle attuali norme in essere».

Nel comune montano, al momento, vi sono 23 casi positivi al Covid, relativi a diversi nuclei familiari. Un incremento notevole, visto che appena dieci giorni fa i casi erano solo 6.

Solo nella giornata di oggi, poi, sono state firmate 18 ordinanze di quarantena.

Contestualmente alla chiusura delle scuole, il sindaco ha anche ordinato il divieto di accesso ai campi di calcetto e alle strutture sportive site sul territorio comunale, e il divieto di accesso al parco giochi sito in via Barco.



